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OPPO зарегистрировала новую быструю зарядку мощностью 120 Вт

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OPPO готовится представить новое поколение быстрой зарядки с технологией SUPERVOOC, мощность нового зарядного устройства составит 120 Вт.
Китайский производитель смартфонов и аксессуаров к ним, получил сертификат австралийского регулирующего органа по энергетике (ERAC) для зарядного устройства с модельным номером VCBBOAAH/A788-110110U-AU1.

Информация о сертификации показывает, что зарядное устройство VCBBOAAH, произведенное компанией Dongguan Aohai Technology, способно обеспечивать максимальную мощность в 120 Вт, достигаемую за счет конфигурации 11V 11A. Оно также поддерживает широкий диапазон входных напряжений от 200-240 В при 50/60 Гц, соответствующий спецификациям австралийских источников питания.

Стоит отметить, что напряжение и частота 200-240 В при 50/60 Гц совместимы с многими регионами по всему миру, особенно в Европе, Азии, Австралии и некоторых частях Африки. При этом новая зарядка с каталожным номером VCBBOAAH/A788-110110U-AU1 не подходит для Северной Америки где стандартное напряжение и частота составляют обычно 120 В и 60 Гц. Также зарядкой нельзя будет пользоваться в Японии, так как там в основном используется напряжение 100 В при частоте 50 Гц или 60 Гц, в зависимости от региона.

Источник: gizmochina

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