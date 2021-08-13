Oppo недавно получила патент на новую технологию, которую можно будет использовать в будущих носимых устройствах. Компания запатентовала технологию разблокировки вен, которая, вероятно, является формой биометрической системы безопасности.

Новая технология имеет патентный номер CN110298944B и описывает «Метод разблокировки вен и устройство для разблокировки вен». Oppo подала заявку на получение этого патента еще в 2019 году, который был выдан совсем недавно. Согласно описанию, патент на технологию разблокировки вен. Другими словами, биометрическая система, похожая на распознавание лиц или сканирование отпечатков пальцев, но та, которая отображает вены на руках пользователей. Примечательно, что эта технология также очень похожа на систему Hand ID от LG, которая отображала толщину и характеристики вен пользователя для разблокировки.

Таким образом, мы можем ожидать, что система отобразит и запишет толщину жилы для проверки идентичности и авторизации доступа. Хотя более тонкие детали этой технологии в настоящее время неизвестны, запатентованная система потенциально может иметь ряд применений в различных электронных продуктах от китайских технологических гигантов. Это особенно верно в отношении носимых продуктов компании, таких как смарт-браслеты или смарт-часы. К сожалению, неясно, действительно ли компания работает над такой системой сейчас или просто покрывает все базы.

Источник — Astera.