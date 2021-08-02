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Oppo Watch 2 названы лучшими смарт-часами, которые меньше всего «тормозят»

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Представленные недавно смарт-часы уже оказались в распоряжении блогеров, которые оставляют неплохие отзывы об этой новинке.

Между тем, работу Oppo Watch 2 оценил и инсайдер Ice universe, который назвал умные часы лучшими в плане плавности работы.

Oppo Watch 2 инсайдером были названы лучшими смарт-часами, которые меньше всего «тормозят». Он предположил, что такая плавность работы обусловлена производительной платформой и отличной оптимизацией операционной системы.

Отмечается, что лучшими смарт-часы были названы, если не учитывать Apple Watch.

Oppo Watch 2 созданы на платформе Snapdragon Wear 4100, дополненной микропроцессором Apollo 4s. Последний добавили для экономии энергии, а еще он отвечает за работу беспроводных интерфейсов.

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