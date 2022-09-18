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OPPO в РФ начала продажи смартфона Reno7 за 27 990 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

При этом первые покупатели получили свои аппараты со скидкой.

Старт продаж состоялся 15 сентября и по 19 сентября покупателям предлагали новинку за 25 990 рублей в модификации 8/128 ГБ. Обычная же цена смартфона составляет 27 990 рублей.

Новое устройство, представленное на российском рынке, имеет отделку с имитацией кожи в версии Sunset Orange, а также отличается функцией «микроскопа», способной выдавать 30-кратное увеличение.

Работает модель на базе процессора Snapdragon 680, основная камера получила модули на 64 Мп, 2 и 2 Мп, селфи камера имеет разрешение 32 Мп.

Также стоит отметить батарею на 4 500 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки, NFC и Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.

OPPO в РФ начала продажи смартфона Reno7 за 27 990 рублей OPPO в РФ начала продажи смартфона Reno7 за 27 990 рублей

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