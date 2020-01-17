Oppo в Индии представила недорогой смартфон Oppo F15

Oppo в Индии провела презентацию нового смартфона Oppo F15, который относится к среднему сегменту и на индийском рынке будет предлагаться за 280 долларов.

Новый китайский аппарат получил 6,4-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Разрешение матрицы дисплея составляет 1080х2400 пикселей. Под дисплеем разместили сканер отпечатка пальца. Заявлено, что экран занимает 90,7% всей лицевой панели.



Под «капотом» представленного устройства размещен процессор Helio P70, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также батарея на 4 025 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0 Flash Charge мощностью 20 Вт.

Основная камера в Oppo F15 состоит из четырёх датчиков: 48, 8, 2 и 2 мп, фронтальный модуль — 16 Мп.

В смартфоне реализовали функцию воспроизведения видео Widevine L1, которая нужна для просмотра контента в приложениях Netflix и Amazon Prime.

