OPPO скоро представит новый Reno12 FS, уже известны его характеристики и цены

Модели смартфонов Reno12 и 12 Pro от OPPO дебютируют 18 июня, но похоже это не единственные новинки, которые готовит компания.

В интернете появилась информация ещё об одной модели бренда — Reno12 FS. Портал SpillSomeBeans опубликовал подробности о характеристиках и показал изображения этого нового устройства.

Судя по рендерам, смартфон будет иметь плоский корпус с прямыми краями и большой модуль камеры на задней панели с тремя датчиками. По данным источника, основной камерой будет OmniVision OVD50D с разрешением 50 Мп, также будет ультраширокоугольная камера Sony IMX 355 на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп, а фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп.

Смартфон будет иметь корпус с защитой IP64 и плоский AMOLED-дисплей размером 6,67 дюйма, который будет защищен стеклом AGC DT-Star 2. Дисплей будет обладать частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью до 600 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

Согласно предположениям, новинка будет работать на платформе MediaTek Dimensity 6300, иметь до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенный накопитель UFS 2.2 объемом 512 ГБ, который можно будет расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD. За питание смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, что позволит зарядить устройство на 100% всего за 69 минут.

Также устройство будет поддерживать функции искусственного интеллекта (AI), такие как AI Eraser для удаления объектов с фотографий, AI Smart Image Matting и AI Studio для создания стикеров и редактирования портретов, а также AI LinkBookst и AI BeaconLink для оптимизации подключения. Толщина смартфона составит 7,76 мм, а его вес будет около 187 граммов.

Ожидается, что Reno12 FS будет продаваться на европейском рынке по цене €399 за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного накопителя.