Oppo сертифицирует новый Oppo A60, раскрыты некоторые характеристики

Новый смартфон компании Oppo постепенно появляется в различных сертификационных базах, благодаря которым становятся известные характеристики аппарата.

Так, уже известно, что Oppo A60 будет оснащен батареей на 5000 мАч. Она будет поддерживать зарядку мощностью 45 Вт. Также есть и сведения о камерах. В частности, в основной камере будет использоваться модуль на 50 Мп, а селфи-камера будет оснащена датчиком 8 Мп. Все камеры получат стабилизацию EIS.

Предшественник смартфона Oppo A59 оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Он имеет 13-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру, а также предустановленные Android 13 и ColorOS 13.1.

У Oppo A59 установлен чипсет Dimensity 6020, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Для безопасности устройство имеет боковой сканер отпечатков пальцев. Оно также поддерживает две SIM-карты 5G, слот для карт microSD, два стереодинамика, аудиоразъем 3,5 мм и имеет корпус с рейтингом IP54.

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