OPPO Reno6 Z был замечен с Dimensity 800U на Geekbench

OPPO анонсирует смартфон Reno6 Z в Таиланде 21 июля. В преддверии запуска телефон появился на сайте тестирования Geekbench с некоторыми из его ключевых характеристик.

OPPO Reno6 Z со своим CPH2237 появился на платформе для тестирования. В списке указано, что он работает на чипе MediaTek MT6853/TNZA, который представляет собой не что иное, как Dimensity 800U. На целевой странице телефона на веб-сайте OPPO Thailand также упоминается, что он оснащен D800U.

В листинге также упоминается, что он оснащен 8 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 11. Устройство набрало 589 и 1749 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно.

OPPO Reno6 Z оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и встроенным сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что он будет иметь 32-мегапиксельную переднюю камеру, а его задняя оболочка может содержать систему с тремя камерами, включающую 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокий датчик и 2-мегапиксельную макро-камеру.

Reno6 Z будет поставляться с большой внутренней памятью на 256 ГБ. Устройство может содержать батарею емкостью 4310 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 30 Вт. Информации о ценах на Reno6 Z нет.

Телефоны серии Reno6 включают следующие модели, такие как Reno6 5G , Reno6 Pro 5G и Reno6 Pro + 5G. Среди них модели vanilla и Pro, как ожидается, поступят на мировые рынки в ближайшие недели. Пока неясно, выйдет ли модель Pro + на рынки за пределами Китая.

Источник — Astera.