OPPO Reno6 Z 5G может стоить около 415 долларов во Вьетнаме

OPPO анонсирует смартфон Reno6 Z в Таиланде и Вьетнаме 21 июля. Плакат, которым поделился типстер Чун, упоминает ориентировочную цену Reno6 Z.

Машинный перевод текста с плаката, показанного ниже, предполагает, что Reno6 Z 5G теперь доступен для предварительных заказов с 14 по 21 июля во Вьетнаме. Вероятно, тем, кто оформил предзаказ устройства, достанется Bluetooth-динамик. Ориентировочная цена телефона на плакате указана как 9 490 000 донгов (~ 413 долларов США).

Предыдущие отчеты показали, что Reno6 Z 5G будет иметь 6,43-дюймовую панель AMOLED. Ожидается, что он будет иметь разрешение FHD + и встроенный сканер отпечатков пальцев. Для селфи он может иметь 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

На задней панели телефона может разместиться 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив. Скорее всего, он будет работать на ОС Android 11 и ColorOS 11.

Dimensity 800U микросхема может питать устройство с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти. Телефон недавно был замечен на сайте тестирования Geekbench с чипом D800U и 8 ГБ оперативной памяти. Он может иметь батарею емкостью 4310 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 30 Вт.

OPPO анонсировала смартфоны Reno6 5G , Reno6 Pro 5G и Reno6 Pro + 5G еще в мае в Китае. Ожидается, что на этой неделе версии vanilla и Pro дебютируют на нескольких рынках за пределами Китая. Однако нет информации о том, планирует ли компания выпустить телефон на более широкие рынки.

Источник — Astera.