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OPPO Reno6 Pro + Detective Conan Custom Edition будет анонсирован на следующей неделе

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Пару месяцев назад OPPO выпустила свой последний флагманский смартфон серии Reno — линейку OPPO Reno6, которая включает три телефона — Reno6, Reno6 Pro и Reno6 Pro +. Сейчас на следующей неделе запускается новая версия топового варианта.

OPPO перешла на Weibo и подтвердила, что компания запускает OPPO Reno6 Pro + Detective Conan Custom Edition, а дополнительная информация об этом готовящемся продукте будет раскрыта на следующей неделе.

OPPO Reno6 Pro + Detective Conan Custom Edition будет анонсирован на следующей неделе

Пока ничего не известно об этой новой версии флагманского смартфона, но мы ожидаем, что характеристики телефона останутся такими же, как и у оригинальной модели, и изменится только дизайн, чтобы он выглядел как детектив Конан.

Смартфон оснащен 6,55-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Внизу устройство работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 870.

OPPO Reno6 Pro + Detective Conan Custom Edition будет анонсирован на следующей неделе

В отделе камеры есть 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX766 в сочетании с 16-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, 13-мегапиксельным телеобъективом и 2-мегапиксельным макрообъективом. На лицевой стороне есть 32-мегапиксельная камера для селфи.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 прямо из коробки с собственным пользовательским интерфейсом ColorOS 11.1. Он питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает зарядку сверхмощной вспышкой мощностью 65 Вт.

Источник — Astera.

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