Пару месяцев назад OPPO выпустила свой последний флагманский смартфон серии Reno — линейку OPPO Reno6, которая включает три телефона — Reno6, Reno6 Pro и Reno6 Pro +. Сейчас на следующей неделе запускается новая версия топового варианта.

OPPO перешла на Weibo и подтвердила, что компания запускает OPPO Reno6 Pro + Detective Conan Custom Edition, а дополнительная информация об этом готовящемся продукте будет раскрыта на следующей неделе.

Пока ничего не известно об этой новой версии флагманского смартфона, но мы ожидаем, что характеристики телефона останутся такими же, как и у оригинальной модели, и изменится только дизайн, чтобы он выглядел как детектив Конан.

Смартфон оснащен 6,55-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Внизу устройство работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 870.

В отделе камеры есть 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX766 в сочетании с 16-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, 13-мегапиксельным телеобъективом и 2-мегапиксельным макрообъективом. На лицевой стороне есть 32-мегапиксельная камера для селфи.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 прямо из коробки с собственным пользовательским интерфейсом ColorOS 11.1. Он питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает зарядку сверхмощной вспышкой мощностью 65 Вт.

Источник — Astera.