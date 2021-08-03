OPPO Reno6 Pro + будет переименован в Reno6 Pro

В мае OPPO анонсировала в Китае смартфоны Reno6, Reno6 Pro и Reno6 Pro +. В прошлом месяце китайский производитель анонсировал телефоны Reno6 и Reno6 Pro на некоторых азиатских рынках, включая Индию. Свежая информация показывает, что компания скоро запустит Reno6 Pro в Европе. Однако его характеристики будут отличаться от телефона Reno6 Pro, дебютировавшего на других рынках.

По словам ipster Sudhanshu Ambhore, OPPO Reno6 Pro 5G для Европы будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED FHD + с частотой обновления 90 Гц и плотностью пикселей 402ppi. Устройство оснащено фронтальной камерой на 32 Мп.

Основная камера телефона будет включать 50-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 13-мегапиксельный телеобъектив и 2-мегапиксельную макро-камеру. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 и будет работать на чипсете Snapdragon 870.

Он будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Устройство имеет размеры 160,8 x 72,5 x 7,99 мм и вес 188 граммов. Утечка спецификаций предполагает, что Reno6 Pro для Европы будет обновленной версией китайского Reno6 Pro + 5G.

В настоящее время нет информации о ценах на смартфон для европейских рынков. На рендерах видно, что телефон будет доступен в сером и синем цветах. Что касается ванильного Reno6 для Европы, это будет то же устройство с питанием от Dimensity 900, которое дебютировало в Китае и на других рынках.

Источник — Astera.