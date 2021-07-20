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OPPO Reno6 Pro 5G поступает в продажу в Индии

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На прошлой неделе OPPO анонсировала серию OPPO Reno6 в Индии. Как и планировалось, OPPO Reno6 Pro 5G уже поступил в продажу в стране. Давайте посмотрим на цену устройства, доступность и предложения по запуску в этой статье.

OPPO Reno6 Pro 5G поступает в продажу в Индии

OPPO Reno6 Pro 5G поставляется в одной конфигурации для хранения 12GB + 256GB в Индии. Телефон доступен в двух цветах — Aurora и Stellar Black. Что касается стоимости, он стоит 39 990₹.

Устройство продается в Индии с 12:00 сегодня на Flipkart. Его также можно купить в ведущих офлайн-магазинах по всей стране.

Источник — Astera.

OPPO Reno6 Pro 5G
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