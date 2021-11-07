OPPO Reno6 Lite может скоро появиться в Европе

Сообщается, что OPPO работает над новым телефоном под названием OPPO Reno6 Lite для европейских рынков. Серия Reno6 уже включает такие модели, как Reno6 Z, Reno6 4G, Reno6, Reno6 Pro и Reno6 Pro +. В просочившемся промо-видео, которым поделился аналитик Судханшу Амбхоре, хорошо виден дизайн и основные характеристики Reno6 Lite.

Reno6 Lite оснащен панелью AMOLED с отверстием. Он предлагает разрешение Full HD + и встроенный сканер отпечатков пальцев. Он поддерживается батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 33 Вт.

Он оснащен чипом Qualcomm, который сопровождается 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство предлагает пользователям 5 ГБ виртуальной памяти.

Система задней камеры устройства оснащена 48-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельной макро-камерой. Он предлагает такие функции фотографии, как украшение с помощью AI 2.0, улучшение сцены AI, ночной режим и т. Д. Телефон имеет привлекательный дизайн Reno Glow и предлагает другие функции, такие как FlexDrop и Emergency SOS.

Последние отчеты показали , что Reno6 Lite является ребрендингом версии от OPPO F19, который дебютировал в апреле в Индии. F19 доступен с другими названиями, такими как OPPO A74, OPPO A95 и OPPO F19s (Индия). Учитывая, что Reno6 Lite является переименованным F19, он, вероятно, будет иметь 6,43-дюймовый дисплей с частотой обновления 60 Гц, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и Snapdragon 662. Ожидается, что он будет предлагать Android 11 на базе ColorOS 11.1.

Источник — Astera.