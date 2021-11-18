OPPO Reno6 5G возглавил рейтинг DXOMARK Battery, опередив iPhone 13 Pro Max

OPPO Reno6 5G является наиболее доступной моделью в оригинальной Reno6 серии. Спустя почти шесть месяцев после первого анонса смартфон проходит проверку аккумулятора DXOMARK. Устройство превосходит iPhone 13 Pro Max, чтобы завоевать корону.

OPPO Reno6 5G среднего класса в настоящее время лидирует в рейтинге DXOMARK Battery с 96 баллами. За ним следует iPhone 13 Pro Max с 89 очками.

Согласно обзору, Reno6 5G имеет лучший показатель автономности в своем сегменте. Он обеспечивает более 10 часов автономной работы всего за 5 минут зарядки при емкости менее 50%. Это возможно благодаря протоколу быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.

С другой стороны, iPhone 13 Pro Max полностью заряжается за 2 часа 11 минут по сравнению с 35 минутами на Reno6 5G. Но последний iPhone имеет даже лучшую автономность, чем телефон OPPO. Он набирает 84 балла по сравнению с 73 баллами.

Даже по эффективности iPhone набирает 95 баллов, что всего на несколько баллов ниже 101 балла Reno6. Кроме того, смартфон OPPO имеет средние показатели мобильности и автономность при звонках ниже среднего.

Тогда как единственный серьезный недостаток Apple iPhone 13 Pro Max — медленная зарядка. OPPO Reno6 5G имеет в целом лучший результат из-за его лидерства по скорости зарядки. Но это не значит, что он отстает в других категориях, хотя оценки ниже, чем у iPhone.

Источник — Astera.