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OPPO Reno6 5G возглавил рейтинг DXOMARK Battery, опередив iPhone 13 Pro Max

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OPPO Reno6 5G является наиболее доступной моделью в оригинальной Reno6 серии. Спустя почти шесть месяцев после первого анонса смартфон проходит проверку аккумулятора DXOMARK. Устройство превосходит iPhone 13 Pro Max, чтобы завоевать корону.

OPPO Reno6 5G возглавил рейтинг DXOMARK Battery, опередив iPhone 13 Pro Max

OPPO Reno6 5G среднего класса в настоящее время лидирует в рейтинге DXOMARK Battery с 96 баллами. За ним следует iPhone 13 Pro Max с 89 очками.

Согласно обзору, Reno6 5G имеет лучший показатель автономности в своем сегменте. Он обеспечивает более 10 часов автономной работы всего за 5 минут зарядки при емкости менее 50%. Это возможно благодаря протоколу быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.

С другой стороны, iPhone 13 Pro Max полностью заряжается за 2 часа 11 минут по сравнению с 35 минутами на Reno6 5G. Но последний iPhone имеет даже лучшую автономность, чем телефон OPPO. Он набирает 84 балла по сравнению с 73 баллами.

Даже по эффективности iPhone набирает 95 баллов, что всего на несколько баллов ниже 101 балла Reno6. Кроме того, смартфон OPPO имеет средние показатели мобильности и автономность при звонках ниже среднего.

Тогда как единственный серьезный недостаток Apple iPhone 13 Pro Max — медленная зарядка. OPPO Reno6 5G имеет в целом лучший результат из-за его лидерства по скорости зарядки. Но это не значит, что он отстает в других категориях, хотя оценки ниже, чем у iPhone.

Источник — Astera.

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