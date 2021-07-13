OPPO будет объявлять о OPPO Reno6 5G и Reno6 Pro 5G смартфонов 14 июля в Индии. Недавно компания подтвердила несколько ключевых характеристик смартфона Reno6 Pro 5G. Кроме того, на YouTube появилось видео распаковки телефона, на котором было обнаружено настоящее устройство. Хотя бренд подтвердил много информации о модели Pro, он не раскрыл никаких подробностей о Reno6 5G. Теперь компания подтвердила, что будет оснащена чипсетом Dimensity 900.

Reno6 5G станет первым телефоном в Индии с процессором Dimensity 900 SoC. Это 6-нм восьмиядерный чип, который включает в себя два процессора ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шесть процессоров ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц. SoC включает Mali-G78 MC4 и поддерживает LPPDR5, хранилище UFS 3.1, частоту обновления 120 Гц, две SIM-карты 5G и Wi-Fi 6. Технические характеристики Reno6 5G уже известны, поскольку он уже дебютировал в Китае. .

Reno6 5G оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ 1080×2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Он предустановлен с Android 11 на базе ColorOS UI.

Reno6 5G имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру, а его задняя камера имеет 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельную макро-камеру. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4300 мАч, который поддерживает зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.

Reno6 5G доступен в Китае в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Их цена в Китае составляет 2799 юаней (~ 432 доллара США; 32 200 рупий) и 3199 юаней (~ 494 доллара США; 36 800 рупий) соответственно.

Источник — Astera.