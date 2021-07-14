OPPO Reno6 5G и Reno6 Pro 5G запущены в Индии от 400 долларов

OPPO наконец-то запустила серию OPPO Reno6 в Индии, как и планировалось. Компания выпустила две модели, а именно OPPO Reno6 5G и OPPO Reno6 Pro 5G. Что интересно, это те самые модели, которые дебютировали в Китае в конце мая.

Основными особенностями OPPO Reno6 5G и OPPO Reno6 Pro 5G являются дизайн Reno Glow и портретное видео с боке.

Reno6 5G оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей, 410 PPI, 16,7 миллиона цветов и цветовым охватом DCI-P3 93,28%. Панель имеет частоту обновления 90 Гц, частоту дискретизации касания 180 Гц, пиковую яркость 600 нит (стандартная) и соотношение площади экрана к корпусу 91,7%.

С другой стороны, Reno6 Pro 5G щеголяет 6,55-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей, 402 PPI, 16,7 миллиона цветов и 100% цветовой гаммой DCI-P3. Экран имеет частоту обновления 90 Гц, частоту дискретизации касания 180 Гц, пиковую яркость 800 нит (стандартно) и соотношение площади экрана к корпусу 92,1%. Дисплеи обоих телефонов оснащены встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев и защищены стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Источник — Astera.