Oppo Reno6 4G с Snapdragon 720G SoC запущен в Индонезии

В понедельник Oppo запустила 4G-версию Oppo Reno6 в Индонезии. В отличие от версий 5G, Oppo Reno6 4G имеет изогнутые стороны, а не квадратный дизайн. Некоторые из его основных особенностей — это экран AMOLED с частотой 90 Гц, четырехъядерные камеры на 64 МП и поддержка зарядки вспышки 50 Вт.

Смартфон стоит 5 199 000 индонезийских рупий (~ 359 долларов США) за единственный вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ для хранения. Поставляется в двух цветах — Stellar Black и Aurora. Его можно получить на официальном сайте Oppo и в других популярных магазинах, таких как Lazada и Shopee.

Смартфон оснащен 6,43-дюймовым перфорированным дисплеем с соотношением сторон 20: 9. Это панель AMOLED с разрешением Full-HD + и частотой обновления экрана 90 Гц. Он имеет частоту дискретизации прикосновения 180 Гц и поддерживает цветовую гамму DCI-P3.

Он щеголяет системой с четырьмя задними камерами с основным объективом на 64 МП с диафрагмой f / 1,7, сверхширокоугольным датчиком на 8 МП с полем зрения 119 градусов, 2-мегапиксельным макросенсором и, наконец, 2-мегапиксельной монофонической камерой. Что интересно, у него есть фронтальная камера на 44 МП для селфи.

Oppo Reno6 4G оснащен восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 720G в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В нем установлен аккумулятор емкостью 4310 мАч с поддержкой зарядки вспышкой 50 Вт. Он работает на ColorOS 11.1 на базе Android 11 из коробки.

Он имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и поддерживает разблокировку по лицу в целях безопасности. Он поддерживает NFC и имеет разъем для наушников 3,5 мм для аудио.

Источник — Astera.