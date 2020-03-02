OPPO Reno3 Pro стал первым смартфоном с процессором Mediatek Helio P95

OPPO представила свой новый смартфон Reno3 Pro. Этот аппарат получит мощный процессор от компании Mediatek.



Представленная новинка имеет экран с диагональю 6,5-дюйма и разрешением Full HD+. В верхней части матрицы дисплея сделали отверстие под две фронтальные камеры, их фотодатчики 44 и 2 Мп. Под экраном еще расположен сканер отпечатка пальца.

На задней панели новинки расположен блок камеры с четырьмя объективами.

В основе находится матрица на 64 Мп, в телефото на 13 Мп, ультраширокоугольная оптика оснащена 8 Мп датчиком, а последний объектив получил 2 Мп сенсор.

Под «капотом» китайской новинки установили процессор Helio P95 с графическим ускорителем PowerVR GM 94446.



Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ, а флеш-накопитель на 128 или 256 ГБ. Также есть поддержка карты памяти формата microSD.

Батарея в устройстве на 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC Flash Charge 4.0 мощностью 30 Вт.

OPPO Reno3 Pro будет предлагаться с Android 10 и фирменной оболочкой ColorOS 7. Стоимость новинки составит от 415 долларов.