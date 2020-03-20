Oppo Reno 2 Ace на живом фото имеет дизайн Redmi K30 Pro

Уже скоро состоится презентация нового смартфона от бренда Oppo. Это будет модель Oppo Reno 2 Ace, о которой уже раскрывали некоторые подробности.

Ранее инсайдеры сообщали, что смартфон будет выполнен в дизайне Redmi K30 Pro, и судя по опубликованным живым фотографиям, эти данные оказались правдивыми.

Снимки распространили на сайте Slashleaks. На задней панели аппарата, как можно увидеть, имеется круглая основная камера с четырьмя модулями, хотя есть предположение, что датчиков будет три, так как на фото не нет светодиодной вспышки вокруг камеры.

Другие подробности об устройстве пока неизвестны. Предшественник модели имел 6,5-дюймовый экран и поддержку 65-ватной зарядки SuperVOOC.