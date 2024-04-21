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OPPO Reno 12 и Reno 12 Pro будут работать на базе процессоров Dimensity 8300 и 9200 Plus

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На Weibo раскрыли новые подробности про смартфоны Reno 12 и Reno 12 Pro. В частности, стало известно, на каких процессорах разработаны новые аппараты среднего сегмента.

OPPO Reno 12 и Reno 12 Pro будут работать на базе процессоров Dimensity 8300 и 9200 Plus

По данным источника, Oppo Reno 12 и Reno 12 Pro будут работать на базе процессоров Dimensity 8300 и Dimensity 9200 Plus.

Сетевой информатор также указал, что экран Reno 12 будет поддерживать разрешение 1080p, в то время как дисплей Pro-версии может предложить разрешение 1.5K.

Серия Reno 12 получит пластиковую рамку, при этом задняя панель будет выполнена из стекла.

Основная камера аппаратов будет оснащена датчиком изображения на 50 Мп, также в устройствах появится поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Презентация смартфонов должна состоятся в июне, в этот период также будут представлены смартфоны среднего сегмента от компаний Huawei, Honor и Vivo.

 

 

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