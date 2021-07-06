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OPPO разрабатывает собственный ISP

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OPPO, как известно, вкладывает большие средства в исследования и разработки, и значительная часть бюджета направлена ​​на совершенствование технологий своих камер. Эти вложения окупились: Find X3 Pro может похвастаться невероятными функциями камеры. Теперь новый отчет показал, что камера OPPO скоро станет еще лучше.

Китайский лидер, Digital Chat Station, сообщил в сообщении Weibo, что OPPO разрабатывает собственный процессор обработки сигналов изображения (ISP), стремясь улучшить характеристики камер своих телефонов.

OPPO разрабатывает собственный ISP

Этот шаг следует по стопам Xiaomi, которая в этом году представила собственного интернет-провайдера Surge C1. Surge C1 дебютировал в первом складном телефоне компании Mi MIX Fold .

Неподтвержденный отчет несколько дней назад показал, что OnePlus теперь будет одной из флагманских линейок OPPO. Он будет позиционироваться аналогично серии P от Huawei, а также будет предлагать высококачественные камеры. Учитывая, что 10 — это следующее число в схеме именования OnePlus, мы можем ожидать значительных обновлений, когда в следующем году выйдет серия OnePlus 10.

Источник — Astera.

Oppo
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