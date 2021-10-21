Oppo разрабатывает флагманский мобильный чипсет с 3-нм техпроцессом

Согласно новому отчету Nikkei Asia, Oppo работает над мобильными чипами премиум-класса для своих флагманских смартфонов . Заявка на товарный знак , который появился еще в 2019 году был первым, чтобы показать, что китайская компания может разработке пользовательских чипов. Темпы развития, очевидно, ускорились после подавления Америкой компании Huawei.

В настоящее время Oppo является четвертым по величине производителем смартфонов в мире, а собственная SoC предоставит ему больший контроль над ключевыми компонентами и поможет снизить зависимость от таких производителей микросхем, как Qualcomm и MediaTek.

Первый домашний мобильный процессор Oppo ожидается в какой-то момент между 2023 и 2024 годами. Чип, который, согласно вышеупомянутой заявке на товарный знак, может называться Oppo M1, будет основан на 3-нм техпроцессе Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

В апреле 2021 года сообщалось, что чип будет поддерживать 5G и выйдет из строя к началу 2022 года.

Apple уже производит все свои чипы для смартфонов, а международные варианты смартфонов Samsung обычно основываются на кремнии Exynos. Huawei также когда-то была ключевым игроком в этой области, но теперь она изо всех сил пытается разработать чипы Kirin из-за ограничений, наложенных США. Совсем недавно Google представила специальный чип для дуэта Pixel 6, и в недавнем отчете говорится, что Microsoft также работает над чипом для своих устройств Surface.

Oppo, как утверждается, наняла лучших специалистов и экспертов по искусственному интеллекту из Huawei, MediaTek и Qualcomm, и все еще набирает сотрудников в США, Японии и Тайване. Кроме того, компания также работает над процессорами сигналов изображения для камер смартфонов, которые сравнительно проще сделать.

Будет ли его чип достаточно хорош, чтобы заменить высокопроизводительные чипы Snapdragon, которые он в настоящее время использует для своих лучших флагманов, еще неизвестно. Oppo отказался комментировать Nikkei , но, согласно отчету Caixin Global от июня 2020 года , глава китайского подразделения компании Лю Бо подтвердил, что китайская компания планирует производить свои собственные чипы.

Материнская компания Oppo BBK Electronics также владеет OnePlus и Vivo.