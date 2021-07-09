ColorOS 11 — это последняя версия мобильного программного обеспечения OPPO. Он основан на Android 11 и был представлен в сентябре 2020 года. С тех пор компания развертывает это программное обеспечение через обновление системы OTA для подходящих смартфонов. В начале каждого месяца фирма раскрывает свой план обновлений на этот месяц. Теперь, когда начался новый месяц, OPPO раскрывает график глобального обновления ColorOS 11 на июль 2021 года.

Согласно официальной учетной записи OPPO Care в Twitter, только одно устройство войдет в программу ColorOS 11 Beta в июле 2021 года. С другой стороны, ни один новый телефон не получит обновление ColorOS 11 Stable в этом месяце.

Источник — Astera.