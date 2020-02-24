OPPO проектирует смартфон с 7-модульной основной камерой

OPPO проектирует смартфон с 7-модульной основной камерой24.02.2020 21:38
Такой аппарат уже попытались показать на изображениях, основой для которых стали патенты.
Компания OPPO запатентовала смартфон, в котором основная камера получит сразу семь датчиков.
То есть производитель рассматривает возможность увеличения числа датчиков в камерах смартфонах, а вот когда подобный аппарат появится на рынке спрогнозировать сложно, так как вопрос о необходимости такого числа модулей спорный.
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