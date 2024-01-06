Главная » Новости

Oppo продемонстрировала возможности камеры смартфона Find X7

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Компания опубликовала несколько образцов фотографий, сделанных с помощью телеобъективной камеры Find X7 Ultra. Презентация новинки состоится 8 января, а пока производитель демонстрирует возможности камеры смартфона, публикуя образцы фото в Weibo. Изображения показывают впечатляющее размытие фона при сохранении естественных цветов и деталей.

Oppo продемонстрировала возможности камеры смартфона Find X7

Две камеры с разными фокусными расстояниями были использованы для создания этих образцов. Первая камера имеет фокусное расстояние 65 мм, а вторая — 135 мм и предлагает 6-кратный оптический зум.

Хотя эти изображения были опубликованы на социальной платформе Weibo, где качество может быть немного снижено из-за сжатия, объекты все равно выглядят неплохо. Кроме того, Oppo работает с Hasselblad над цветопередачей и обработкой изображений, чтобы еще больше улучшить качество фотографий.

Find X7 Ultra также будет первым смартфоном в мире, оснащенным 1-дюймовой 50-мегапиксельной камерой Sony LYT-900 в качестве основной. Камера будет дополнена 50-мегапиксельным широкоугольным объективом Sony LYT-600.

Oppo продемонстрировала возможности камеры смартфона Find X7 Oppo продемонстрировала возможности камеры смартфона Find X7 Oppo продемонстрировала возможности камеры смартфона Find X7 Oppo продемонстрировала возможности камеры смартфона Find X7

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.