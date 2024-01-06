Oppo продемонстрировала возможности камеры смартфона Find X7

Компания опубликовала несколько образцов фотографий, сделанных с помощью телеобъективной камеры Find X7 Ultra. Презентация новинки состоится 8 января, а пока производитель демонстрирует возможности камеры смартфона, публикуя образцы фото в Weibo. Изображения показывают впечатляющее размытие фона при сохранении естественных цветов и деталей.

Две камеры с разными фокусными расстояниями были использованы для создания этих образцов. Первая камера имеет фокусное расстояние 65 мм, а вторая — 135 мм и предлагает 6-кратный оптический зум.

Хотя эти изображения были опубликованы на социальной платформе Weibo, где качество может быть немного снижено из-за сжатия, объекты все равно выглядят неплохо. Кроме того, Oppo работает с Hasselblad над цветопередачей и обработкой изображений, чтобы еще больше улучшить качество фотографий.

Find X7 Ultra также будет первым смартфоном в мире, оснащенным 1-дюймовой 50-мегапиксельной камерой Sony LYT-900 в качестве основной. Камера будет дополнена 50-мегапиксельным широкоугольным объективом Sony LYT-600.