Oppo представляет новую ColorOS 12 после слияния OnePlus

Oppo анонсировала ColorOS 12, последнюю версию своей операционной системы на базе Android. Обновление коснется телефонов OnePlus, а также собственных телефонов Oppo в Китае, где OnePlus использует ColorOS с начала этого года. OnePlus недавно объявила, что объединит кодовую базу OxygenOS с ColorOS из-за того, что две компании объединят несколько операций.

ColorOS 12 не сильно отличается от 11, но он больше использует контрастные цвета и белое пространство с более низкой плотностью информации на многих экранах. Иконки были слегка переработаны, чтобы больше использовать глубину и текстуру. Oppo заявляет, что улучшила более 300 анимаций по всему пользовательскому интерфейсу, а также использует движок AI для уменьшения задержек и заиканий.

ColorOS 12 основан на Android 12 и использует его обновленные инструменты конфиденциальности, такие как добавление уведомления в строку состояния, когда приложения активируют камеру или микрофон. Что касается новых функций, Oppo добавляет возможность управлять своими телефонами через ноутбук с Windows 10 или 11, дополнительные инструменты на боковой панели, которые можно перемещать от края экрана, и странно знакомая функция трехмерного аватара под названием … Омодзи