Главная » Новости

Oppo представляет новую ColorOS 12 после слияния OnePlus

Oppo представляет новую ColorOS 12 после слияния OnePlus
На чтение 1 мин Просмотров 46 Опубликовано

Oppo анонсировала ColorOS 12, последнюю версию своей операционной системы на базе Android. Обновление коснется телефонов OnePlus, а также собственных телефонов Oppo в Китае, где OnePlus использует ColorOS с начала этого года. OnePlus недавно объявила, что объединит кодовую базу OxygenOS с ColorOS из-за того, что две компании объединят несколько операций.

ColorOS 12 не сильно отличается от 11, но он больше использует контрастные цвета и белое пространство с более низкой плотностью информации на многих экранах. Иконки были слегка переработаны, чтобы больше использовать глубину и текстуру. Oppo заявляет, что улучшила более 300 анимаций по всему пользовательскому интерфейсу, а также использует движок AI для уменьшения задержек и заиканий.

ColorOS 12 основан на Android 12 и использует его обновленные инструменты конфиденциальности, такие как добавление уведомления в строку состояния, когда приложения активируют камеру или микрофон. Что касается новых функций, Oppo добавляет возможность управлять своими телефонами через ноутбук с Windows 10 или 11, дополнительные инструменты на боковой панели, которые можно перемещать от края экрана, и странно знакомая функция трехмерного аватара под названием … Омодзи

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA