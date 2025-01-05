Компания Oppo готовится представить в Индии новую серию смартфонов Reno 13, основанных на процессоре Dimensity 8350.

Эти устройства позиционируются как стильные мобильные фотокамеры, которые могут поддерживать беспроводную зарядку на флагманском уровне.

Смартфоны будут иметь обновленный дизайн, схожий с iPhone 16, а модель 13 Pro дополнена высококлассным перископическим объективом с зумом. Pro версия будет доступна в фиолетовом цвете с узором бабочки и в черном, который уже представлен в Китае.

Модель 13 будет выпускаться в цвете «слоновая кость», а также в новом варианте «светящийся синий», который будет иметь подсветку для камеры.

Оба устройства поддерживают Oppo AI и работают на ColorOS на базе Android 15, но пока неясно, будут ли они поддерживать магнитную беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Oppo представит серию Reno 13 с процессором Dimensity 8350 в Индии 9 января.