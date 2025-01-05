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Oppo представит серию Reno 13 с процессором Dimensity 8350 в Индии 9 января

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Компания Oppo готовится представить в Индии новую серию смартфонов Reno 13, основанных на процессоре Dimensity 8350.

Oppo представит серию Reno 13 с процессором Dimensity 8350 в Индии 9 января

Эти устройства позиционируются как стильные мобильные фотокамеры, которые могут поддерживать беспроводную зарядку на флагманском уровне.

Смартфоны будут иметь обновленный дизайн, схожий с iPhone 16, а модель 13 Pro дополнена высококлассным перископическим объективом с зумом. Pro версия будет доступна в фиолетовом цвете с узором бабочки и в черном, который уже представлен в Китае.

Модель 13 будет выпускаться в цвете «слоновая кость», а также в новом варианте «светящийся синий», который будет иметь подсветку для камеры.

Oppo представит серию Reno 13 с процессором Dimensity 8350 в Индии 9 января

Оба устройства поддерживают Oppo AI и работают на ColorOS на базе Android 15, но пока неясно, будут ли они поддерживать магнитную беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Oppo представит серию Reno 13 с процессором Dimensity 8350 в Индии 9 января.

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