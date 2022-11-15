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OPPO представила в РФ смартфон A57s с батареей на 5000 мАч за 13 990 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 338 Опубликовано

Компания OPPO сообщила о старте продаж нового доступного смартфона на российском рынке.

Новинкой стал OPPO A57s, который предлагают по цене 13 990 рублей. Преимуществом новинки назвали наличие двойных стереодинамиков и технологии Dolby Atmos, что обеспечивает качественный звук.

Также аппарат получил аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт SuperVOOC. Диагональ экрана составляет 6,56 дюйма с разрешением 1612×720 и частотой обновления экрана 60 Гц.

Оперативной памяти заявлено 4 ГБ, а встроенной может быть 64 или 128 ГБ. Основная камера имеет разрешение 50 Мп и дополнена 2-мегапиксельным датчиком. Для селфи предлагают 8-мегапиксельную камеру.

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