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OPPO представила среднебюджетный смартфон A72 5G на MediaTek

25.07.2020 15:02

Основой для новой модели смартфона стал процессор MediaTek Dimensity 720, предполагающий поддержку работы устройства в сетях пятого поколения. OPPO представила среднебюджетный смартфон A72 5G на MediaTek
Новый смартфон носит название OPPO A72 5G и относится к среднему ценовому сегменту. За него компания попросит около 270 долларов.

В новинке установили 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400 × 1080 точек. Частота обновления экрана составит 90 Гц.

В нем будет отверстие для фронтальной камеры, которая получит датчик на 8 Мп. На задней панели расположится тройная камера с модулями на 16, 8 и 2 Мп.

Оперативной памяти в новинке предложат 8 ГБ, а встроенной окажется 128 ГБ. За автономность аппарата будет отвечать батарея на 4040 мАч, в которой заявлена поддержка быстрой 18-ватной зарядки.

Работает устройство под управлением Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.2.

OPPO представила среднебюджетный смартфон A72 5G на MediaTek

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