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Компания Oppo представила новый смартфон среднего уровня Oppo Reno 7 Z 5G

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Oppo Reno7 Z 5G пришел на смену прошлогоднему Oppo Reno6 Z.
Китайский производитель смартфонов представил новый аппарат с поддержкой сетей пятого поколения. Модель Oppo Reno7 Z 5G получила процессор Snapdragon 695 и 8 ГБ оперативной памяти, феш-накопитель предложат только на 128 ГБ.

Экран в новом смартфоне диагональю 6,43-дюйма. Он выполнен по технологии AMOLED, а его разрешение составляет Full HD+.

Экран может работать на частоте 60 Гц, а сенсорная подложка работает на частоте 180 Гц. С фронтальной стороны аппарата находится 16 Мп камера, на задней панели в блоке камеры разместили 64 Мп основную камеру и два датчика с разрешением 2 Мп.

Один из них монохромный, второй служит для макросьемки. В Oppo Reno7 Z 5G подэкранный сканер отпечатка пальца, аккумулятор на 4500 мАч, NFC модуль, стандартный разъем для наушников и слот для двух SIM-карт. Цена и дата старта продаж Oppo Reno7 Z 5G пока не раскрывается.

Oppo Oppo Reno7 Z 5G
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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