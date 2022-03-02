Компания Oppo представила новый смартфон среднего уровня Oppo Reno 7 Z 5G

Oppo Reno7 Z 5G пришел на смену прошлогоднему Oppo Reno6 Z.

Китайский производитель смартфонов представил новый аппарат с поддержкой сетей пятого поколения. Модель Oppo Reno7 Z 5G получила процессор Snapdragon 695 и 8 ГБ оперативной памяти, феш-накопитель предложат только на 128 ГБ.

Экран в новом смартфоне диагональю 6,43-дюйма. Он выполнен по технологии AMOLED, а его разрешение составляет Full HD+.

Экран может работать на частоте 60 Гц, а сенсорная подложка работает на частоте 180 Гц. С фронтальной стороны аппарата находится 16 Мп камера, на задней панели в блоке камеры разместили 64 Мп основную камеру и два датчика с разрешением 2 Мп.

Один из них монохромный, второй служит для макросьемки. В Oppo Reno7 Z 5G подэкранный сканер отпечатка пальца, аккумулятор на 4500 мАч, NFC модуль, стандартный разъем для наушников и слот для двух SIM-карт. Цена и дата старта продаж Oppo Reno7 Z 5G пока не раскрывается.