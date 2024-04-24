Oppo представила смартфон Oppo K12 с Snapdragon 7 Gen 3 и 100-ватной зарядкой

Новый смартфон Oppo K12, который только появился на китайском рынке, обещает привлечь внимание потребителей своим мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3, большим аккумулятором емкостью 5500 мАч и инновационной зарядкой SuperVOOC мощностью 100 Вт.

Oppo K12 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и максимальной яркостью 1100 нит. Телефон также обладает оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным под экраном, и 16-мегапиксельной селфи-камерой в небольшом отверстии по центру.

Под капотом Oppo K12 находится процессор Snapdragon 7 Gen 3. Он оснащен до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, которую можно расширить с помощью гибридного слота для SD-карт. Устройство также имеет систему охлаждения, включающую графитовую площадку площадью 15277 мм2 и жидкостное охлаждение площадью 4129 мм2.

Важной особенностью Oppo K12 является его аккумулятор емкостью 5500 мАч, поддерживающий флэш-зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт. Компания Oppo также включила свой собственный механизм управления состоянием батареи, который обещает длительный срок службы до 4 лет.

Смартфон также предлагает двойную заднюю камеру с 50-мегапиксельным датчиком изображения, оснащенным оптической стабилизацией изображения (OIS), а также 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Oppo K12 также предлагает новую функцию удаления объектов, позволяющую удалять нежелательные людей и объекты с фотографий после их съемки.

Устройство работает на базе операционной системы ColorOS 14, основанной на Android 14, и имеет сертификацию IP54 для защиты от пыли и воды. Оно также получило сертификат SGS Gold Label с оценкой 5 звезд по защите от случайных падений и ударов.

Oppo K12 также обладает стереодинамиками, линейным двигателем для 4D игровых вибраций, многофункциональным NFC, ИК-бластером и 8 антеннами с полным охватом 5G на 360 градусов. Толщина устройства составляет 8,37 мм, а вес — 186 граммов.

В Китае Oppo K12 доступен в трех вариантах: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Его стоимость варьируется от 1 899 до 2 499 юаней или от 24 000 до 32 000 рублей.