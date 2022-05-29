Компания Oppo представила новый смартфон A57 4G стоимостью 160 долларов

4G смартфоны все еще актуальные на рынке, к тому же процессоры без поддержки пятого поколения сетей стоят существенно дешевле.

Oppo представила новый недорогой смартфон с поддержкой сетей четвертого поколения. Модель под названием Oppo A57 4G на рынке будет предлагаться за 160 долларов. Напомним, что есть еще версия Oppo A57 5G, но она уже стоит 235 долларов.

Oppo A57 4G похож на модификацию с 5G. Так, в нем установлен такой же аккумулятор на 5000 мАч, но в младшей версии есть поддержка блока питания мощностью 33 Вт, а вот у Oppo A57 5G только 10 Вт.

Внешность Oppo A57 4G и Oppo A57 5G одинаковая, как и дисплей. Также у старшей модели позаимствовали камеры.

Главным отличием смартфонов стал и объём памяти. В новой модификации установлено 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, в Oppo A57 5G — 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.