OPPO представила новый смартфон OPPO A91 с четверной камерой

Компания OPPO провела презентацию нового смартфона OPPO A91, который появится в продаже в черном и синем градиентных цветах.

Новинка получила 6,4-дюймовый экран AMOLED, который имеет разрешение Full HD+ и покрыт стеклом Gorilla Glass 5.

В вырезе экрана имеется отверстие для 16-мегапиксельной камеры. На задней панели располагается камера с четырьмя модулями, среди которых датчики на 48 Мп (f/1.7), 8 Мп (f/2.2, 119 градусов), 2 и 2 Мп.

Процессор в новинке установили MediaTek Helio P70, а оперативной памяти будет 8 ГБ. Встроенной памяти предложат 128 ГБ.

За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 4 025 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Также стоит отметить в OPPO A91 наличие модуля NFC и обычного разъема для наушников.

Оценили новый аппарат в 27 990 рублей. Его уже можно заказать в России.