Oppo представила новый смартфон Oppo A55 с поддержкой 5G

OPPO представила новый недорогой смартфон с поддержкой сетей пятого поколения.

Новинка получила название A55. В ее основе лежит процессор Mediatek Dimensity 700, который дополняет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Новый китайский смартфон с 5G получил 6,5 дюймовый экран с разрешением 1600 на 720 пикселей. Сам экран занимает 88,7% площади всей передней панели.

В верхней части дисплея находится 8 Мп фронтальная камера, ее разместили в каплевидном вырезе.

На тыльной стороне установлена тройная камера с основным датчиком на 13 Мп. Его дополнили двумя 2 Мп объективами для измерения глубины сцены и макросьемки.

В аппарате встроили сканер отпечатка пальца, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, 3,5-мм разъём для наушников и порт USB Type-C, через который заряжается аккумулятор на 5000 мАч.

Работает OPPO A55 под управлением Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.1. На китайском рынке новинка будет предлагаться приблизительно за 240 долларов.