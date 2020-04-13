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Oppo представила новый флагманский смартфон Oppo Ace 2

13.04.2020 19:01

Oppo представила свой новый флагманский смартфон — Oppo Ace 2, который получил мощное «железо», но не самую лучшую камеру по нынешним меркам.

Китайская новинка, как и прошлое поколение Oppo Reno Ace поддерживает 65 Вт быструю зарядку, а также беспроводную 40 Вт зарядную станцию.

Также есть обратная беспроводная зарядка, и ее отдача составляет 10 Вт. Это конечно не рекордные показатели, но за 567 долларов не каждый китайский смартфон может похвастаться такими показателями.

В основе новинки лежит процессор Snapdragon 865, который дополняет 8 или 12 ГБ оперативной памяти в зависимости от версии аппарата.

Постоянной памяти предложат 128 ГБ если будет установлено 8 ГБ и 256 ГБ, если в смартфоне будет 12 ГБ ОЗУ.

Дисплей в смартфоне 6,55 дюймовый, выполненный по технологии OLED. Его разрешение 2400х1080 пикселей, а частота обновления 90 Гц.

Еще на презентации заявили, что под стеклом смартфона установлен сенсорный слой, работающий на частоте 180 Гц.

Батареи в смартфоне две — по 2000 мАч каждая. Такое решение используют повсеместно, если есть поддержка быстрой зарядки мощностью свыше 50 Вт.

На тыльной стороне в большом круглом блоке расположено четыре датчика камеры. В ней основной модуль имеет разрешение 48 Мп и это сенсор Sony IMX586.

Второй модуль широкоугольный с датчиком на 8 Мп. Остальных два модуля — фотодатчики на 2 Мп.

С фронтальной стороны в отверстии размещена 16 Мп камера. Размеры смартфона 160 х 75,4 х 8,6 мм, а вес 186 г. В продажу Oppo Ace 2 поступит под управляем Android 10 с оболочкой ColorOS 7.1.


Клиентам будут доступны чёрный и пурпурный цвета корпуса. Базовая версия китайской новинки оценивается в 567 долларов, а старшая — в 653 доллара.

Представленная 40-ваттная беспроводная зарядка от Oppo будет предлагаться за 35 долларов.

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