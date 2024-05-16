OPPO представила новейшие беспроводные наушники Enco Air4 Pro

OPPO анонсировала свои новейшие беспроводные наушники Enco Air4 Pro.

Эти наушники обладают впечатляющей автономностью, улучшенной системой шумоподавления и плавным переключением между устройствами разных брендов. Enco Air4 Pro оснащены 12,4-мм динамиками с титановым покрытием.

Они поддерживают Bluetooth 5.4 и обеспечивают объемный 3D-звук. Наушники также сертифицированы для передачи высококачественного звука с использованием кодека LHDC 5.0. OPPO добавила тройные микрофоны на каждый наушник для улучшения системы шумоподавления (ANC).

Одной из главных особенностей новинки является продолжительное время автономной работы: согласно заявлению производителя, время воспроизведения составляет до 12 часов в режиме AAC с отключенной системой шумоподавления. Зарядный футляр увеличивает общее время работы наушников до 44 часов.

OPPO Enco Air4 Pro будет доступен в белом и черном цветах. Официальная цена пока не объявлена, но есть предположения о том, что наушники будут стоить около 300 юаней или чуть дешевле 4 тыс. рублей.