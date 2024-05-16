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OPPO представила новейшие беспроводные наушники Enco Air4 Pro

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OPPO анонсировала свои новейшие беспроводные наушники Enco Air4 Pro.

OPPO представила новейшие беспроводные наушники Enco Air4 Pro

Эти наушники обладают впечатляющей автономностью, улучшенной системой шумоподавления и плавным переключением между устройствами разных брендов. Enco Air4 Pro оснащены 12,4-мм динамиками с титановым покрытием.

Они поддерживают Bluetooth 5.4 и обеспечивают объемный 3D-звук. Наушники также сертифицированы для передачи высококачественного звука с использованием кодека LHDC 5.0. OPPO добавила тройные микрофоны на каждый наушник для улучшения системы шумоподавления (ANC).

OPPO представила новейшие беспроводные наушники Enco Air4 Pro

Одной из главных особенностей новинки является продолжительное время автономной работы: согласно заявлению производителя, время воспроизведения составляет до 12 часов в режиме AAC с отключенной системой шумоподавления. Зарядный футляр увеличивает общее время работы наушников до 44 часов.

OPPO Enco Air4 Pro будет доступен в белом и черном цветах. Официальная цена пока не объявлена, но есть предположения о том, что наушники будут стоить около 300 юаней или чуть дешевле 4 тыс. рублей.

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