OPPO представила на 5G смартфон Reno3 Vitality

OPPO представила новый смартфон среднего уровня. Заказы на новинку начнут принимать 14 февраля по цене 430 долларов.

Новый аппарат получил название Reno 3 Vitality, и в этом смартфоне установлен 6,4-дюймовый OLED-дисплей с вырезом под фронтальную 32 Мп камеру.

Разрешение дисплея 2400х1080 пикселей. На тыльной стороне смартфона уставили блок с четырьмя модулями камеры, где основной датчик на 48 Мп, второй широкоугольный с матрицей на 8 Мп, а остальные два модуля на 2 Мп, из которых один нужен для макросъёмки, а второй для измерения глубины сцены.

Под «капотом» китайского смартфона установили процессор Snapdragon 765G со встроенным 5G модемом.

Оперативной памяти в устройстве 8 ГБ, флеш-накопитель на 128 ГБ. Батарея емкостью 4025 мАч, и она поддерживает фирменную быструю зарядку VOOC 4.0. Также смартфон оснастили портом USB Type-C, NFC и Bluetooth 5.0