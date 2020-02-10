OPPO представила на 5G смартфон Reno3 Vitality

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.77 EUR/RUB: 69.82 BTC/USD: 9862.17

11 марта : вторник

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

OPPO представила на 5G смартфон Reno3 Vitality

10.02.2020 21:57

OPPO представила новый смартфон среднего уровня. Заказы на новинку начнут принимать 14 февраля по цене 430 долларов.
Новый аппарат получил название Reno 3 Vitality, и в этом смартфоне установлен 6,4-дюймовый OLED-дисплей с вырезом под фронтальную 32 Мп камеру.

Разрешение дисплея 2400х1080 пикселей. На тыльной стороне смартфона уставили блок с четырьмя модулями камеры, где основной датчик на 48 Мп, второй широкоугольный с матрицей на 8 Мп, а остальные два модуля на 2 Мп, из которых один нужен для макросъёмки, а второй для измерения глубины сцены.

Под «капотом» китайского смартфона установили процессор Snapdragon 765G со встроенным 5G модемом.

Оперативной памяти в устройстве 8 ГБ, флеш-накопитель на 128 ГБ. Батарея емкостью 4025 мАч, и она поддерживает фирменную быструю зарядку VOOC 4.0. Также смартфон оснастили портом USB Type-C, NFC и Bluetooth 5.0

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги