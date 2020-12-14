OPPO представила концептуальный смартфон, складывающийся втрое

OPPO еще официально не выпустила коммерческий складной смартфон, но то, над чем работает компания, кажется намного лучше и продвинутее, чем то, что другие компании делают в отношении складных устройств.

Китайский бренд смартфонов сегодня представил новый концептуальный телефон, который он разработал в сотрудничестве с японской дизайнерской студией Nendo. Устройство, которое OPPO называет «телефоном-слайдером», имеет тройной дизайн.

Благодаря тройной конструкции устройство легко помещается в ладони в сложенном виде. Сдвиг вверх на один сгиб предлагает 1,5-дюймовый экран, который кажется достаточно хорошим для проверки уведомлений, ответа на телефонные звонки или доступа к музыкальному плееру.

При дальнейшем перемещении вверх, чтобы раскрыть телефон во второй раз, он предлагает 3,15-дюймовый дисплей , который, по утверждению компании, достаточно хорош для съемки фотографий и некоторых случайных игр. В полностью разложенном состоянии телефон имеет 7-дюймовый экран с узкими рамками. Однако форм-фактор необычно длинный, но может быть хорош для многозадачности, особенно в альбомной ориентации.

OPPO также предлагает стилус , который можно спрятать в корпус телефона. На внешней оболочке телефона расположены три сенсора камеры и светодиодная вспышка. Поскольку компания уделяет особое внимание дизайну телефона, его характеристики не разглашаются.

Дизайн этой новой концепции «слайд-телефона» OPPO кажется довольно впечатляющим, но факт в том, что мы не сможем получить такое устройство в ближайшее время. Хотя компания этого не подтвердила, до коммерческого дебюта устройства еще несколько лет.

Как уже было сказано, OPPO еще не выпустила свой первый складной смартфон, и мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время. Есть вероятность, что первым таким устройством от компании может стать смартфон с выдвижным дисплеем, который она недавно продемонстрировала как концептуальный смартфон OPPO X 2021 .