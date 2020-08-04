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Oppo представила бюджетный смартфон Oppo K7 5G

04.08.2020 17:49

Компания Oppo провела официальную презентацию своего нового смартфона, который по сути является преемником модели Oppo K5. Oppo представила бюджетный смартфон Oppo K7 5G
В смартфоне установили 6,5-дюймовый дисплей, разрешение которого составляет 1080×2400 точек. Экран выполнен по технологии AMOLED и в него встроен сканер отпечатков пальцев.

На лицевой стороне устройства также предлагается селфи-камера с модулем на 32 Мп. На задней панели располагается тройная основная камера, в которой установлены модули на 48, 8 и 2 Мп.

Что касается процессора, то в Oppo K7 5G предлагают Snapdragon 765G, а дополняет его 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Oppo представила бюджетный смартфон Oppo K7 5G

За автономную работу аппарата отвечает батарея на 4 025 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 10 с фирменной прошивкой Color OS 7.

В продаже Oppo K7 5G появится с 11 августа по цене от 1 999 юаней или 20 тыс. рублей за вариант 8/128 ГБ. Конфигурация 8/256 ГБ оценена в 2 299 юаней или 24 тыс. рублей.

 

Oppo представила бюджетный смартфон Oppo K7 5G Oppo представила бюджетный смартфон Oppo K7 5G

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