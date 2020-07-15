Oppo представила бюджетный смартфон A12s с ОС Android 9.0

Компания Oppo провела презентацию смартфона с названием Oppo A12s, который из коробки будет сразу с предустановленной ОС Android 9.0.

Работает новый аппарат на базе процессора MediaTek Helio P35, который дополняет 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Экран в модели имеет диагональ 6,2 дюйма, а его разрешение составляет HD+. За автономную работу бюджетной новинки отвечает батарея на 4 230 мАч.

На задней панели располагается основная камера с сенсорами на 13 и 2 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 5 Мп.

Оценили бюджетный смартфон A12s с ОС Android 9.0 в 130 долларов.