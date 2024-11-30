Oppo планирует оснащать свои смартфоны батареями на 7000 мАч

Компания Oppo, согласно утечкам информации, может выпустить смартфоны с аккумуляторами ёмкостью 7000 мАч. Эти данные поступили от надёжного источника Digital Chat Station, известного точными утечками.

Текущие флагманские модели Oppo, Find X8 и X8 Pro, уже оснащены аккумуляторами более 5000 мАч благодаря новым достижениям в технологии литий-ионных батарей. Эти аккумуляторы имеют большую ёмкость, но занимают меньше места, что указывает на развитие данной технологии.

Согласно утечке, в будущих моделях Oppo может быть установлен аккумулятор ёмкостью 6285 мАч, который может быть округлён до 6410 мАч для маркетинга, а также аккумулятор на 6850 мАч, округлённый до 7000 мАч.

Ожидается, что они будут поддерживать проводную зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, однако информация о беспроводной зарядке пока отсутствует.

Также сообщается, что Xiaomi разрабатывает телефон с аналогичным аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, который будет поддерживать зарядку мощностью 90 Вт и работать на чипсете Snapdragon 8s Elite или 8s Gen 4.