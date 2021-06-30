Когда дело доходит до инноваций в смартфонах, OPPO находится в авангарде, предлагая множество новинок и патентов китайского бренда. И патенты и объявления, кажется, не прекращаются. Мы уже видели OPPO X 2021, концептуальный мобильный телефон OPPO , а теперь компания подала новый патент на двухсторонний смартфон с дисплеем Wrap-Around.

OPPO подала патент во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (WIPO) с документацией под названием «Метод сборки и разборки электронного оборудования». В нем подробно описаны методы сборки и разборки таких двусторонних гибких экранов.

Беглый взгляд на патент, и мы видим схему телефона с тонкими рамками и острыми углами. Схемы действительно дают нам представление о том, как это может выглядеть, но концептуальные изображения, предоставленные LetsGoDigital, дают нам лучшее представление о том, как дизайн будет выглядеть при материализации.

Джермейн Смит, создатель Concept Creator, сотрудничал с ребятами из LetsGoDigital. Созданный им концепт выглядит очень интересно. Как упоминалось ранее, у устройства сверхтонкие лицевые панели, а с левой стороны дисплей смещен назад. Несмотря на то, что дисплей расширен и обернут вокруг, он не изогнут, он острый и имеет ультрасовременный дизайн.

Говорят, что OPPO использует ультратонкую стальную пластину между дисплеем и рамкой, которая позволяет размещать относительно тонкие экраны.

Источник — Astera.