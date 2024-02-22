Oppo отменила выпуск Find N5 Flip и откладывает запуск Find N5

В отчете прошлой недели появилась информация о возможном уходе компаний Oppo и Vivo с рынка складных смартфонов. Тем не менее представитель Oppo недавно опроверг эти слухи, подтвердив, что компания все еще остается в игре.

Свежие сообщения указывают на то, что Oppo планирует выпустить по крайней мере одну модель складного телефона в 2024 году. Однако запуск этой модели будет отложен по сравнению с предыдущими планами.

Источник информации @chunvn8888 рассказывает, что разработка модели Oppo Find N5 Flip была остановлена на неопределенный срок.

При этом запуск Oppo Find N5 был перенесен со второго квартала на четвертый. Причиной такого решения стали низкие продажи и переизбыток модели Find N5.

Исследовательская компания TrendForce подтверждает, что Oppo и Vivo намекали на отсутствие планов по выпуску складных смартфонов-раскладушек в 2024 году.

Вместо этого, обе компании будут сосредоточены на разработке горизонтально складывающихся телефонов в стиле книжки.

По данным TrendForce, вертикальные складные телефоны являются дорогими для этих китайских брендов, что негативно сказывается на их прибыльности.

Хотя поклонники вертикальных складных телефонов Oppo могут огорчиться отсутствием преемника модели Find N3 Flip в этом году, компания, по всей видимости, планирует вернуться к разработке таких моделей в будущем. В настоящее время будущее вертикальных складных телефонов Oppo остается неопределенным.

Тем временем, поклонники горизонтально складывающихся смартфонов с большим экраном могут радоваться, так как Oppo Find N5 все же будет выпущен, хоть и с некоторой задержкой.