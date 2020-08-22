OPPO оснастит самый тонкий смартфон 2020 года шестью камерами

Меню
Поиск

USD/RUB: 74.1 EUR/RUB: 87.73 BTC/USD: 8756.9

22 сентября : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

OPPO оснастит самый тонкий смартфон 2020 года шестью камерами

22.08.2020 12:35

Oppo объявила, что скоро представит F17 Pro в Индии. Компания позиционирует его как «самый элегантный телефон 2020 года», поскольку он имеет толщину 7,64 мм и вес 164 грамма. Oppo еще не раскрыла полную спецификацию F17 Pro, но опубликовала короткий видеоролик, который не только подтверждает существование F17, но и раскрывает дизайн линейки F17.

Видео показывает, что линейка Oppo F17 будет упаковывать дисплей с отверстием в форме таблетки в верхнем левом углу для двух камер. Как и предполагалось, на задней панели расположены четыре камеры, расположенные в форме квадрата, со светодиодной вспышкой с правой стороны.

OPPO оснастит самый тонкий смартфон 2020 года шестью камерами

Видео также подтверждает, что серия F17 будет доступна в шести цветах, но не дает понять, какой из них F17, а какой — Pro. Однако в названии и описании видео упоминается только F17 Pro, поэтому, скорее всего, речь идет о версии Pro.

При ближайшем рассмотрении вы также можете заметить 3,5-миллиметровый разъем для наушников внизу слева от порта USB. Мы также не видим сканера отпечатков пальцев на задней панели телефона или на клавише питания, расположенной на правой рамке, что означает, что он, скорее всего, находится под дисплеем, как Oppo F15.

Технические характеристики Oppo F17 и F17 Pro пока остаются загадкой, но ожидается, что дуэт поступит в продажу в Индию в начале сентября.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги