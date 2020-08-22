OPPO оснастит самый тонкий смартфон 2020 года шестью камерами

Oppo объявила, что скоро представит F17 Pro в Индии. Компания позиционирует его как «самый элегантный телефон 2020 года», поскольку он имеет толщину 7,64 мм и вес 164 грамма. Oppo еще не раскрыла полную спецификацию F17 Pro, но опубликовала короткий видеоролик, который не только подтверждает существование F17, но и раскрывает дизайн линейки F17.

Видео показывает, что линейка Oppo F17 будет упаковывать дисплей с отверстием в форме таблетки в верхнем левом углу для двух камер. Как и предполагалось, на задней панели расположены четыре камеры, расположенные в форме квадрата, со светодиодной вспышкой с правой стороны.

Видео также подтверждает, что серия F17 будет доступна в шести цветах, но не дает понять, какой из них F17, а какой — Pro. Однако в названии и описании видео упоминается только F17 Pro, поэтому, скорее всего, речь идет о версии Pro.

При ближайшем рассмотрении вы также можете заметить 3,5-миллиметровый разъем для наушников внизу слева от порта USB. Мы также не видим сканера отпечатков пальцев на задней панели телефона или на клавише питания, расположенной на правой рамке, что означает, что он, скорее всего, находится под дисплеем, как Oppo F15.

Технические характеристики Oppo F17 и F17 Pro пока остаются загадкой, но ожидается, что дуэт поступит в продажу в Индию в начале сентября.