Oppo официально представила новые флагманские смартфоны Oppo Find X6

В Китае прошла презентация новой флагманской серии смартфонов Oppo Find X6 и X6 Pro, это долгожданные смартфоны для поклонников компании, так как в их основе лежат процессоры Snapdragon 8 Gen 2 и MediaTek Dimensity 9200.

Чип Snapdragon 8 Gen 2 получила модель X6 Pro, для младшего аппарата доступен MediaTek Dimensity 9200.

Между Oppo Find X6 и X6 Pro много отличий. Так, старшая модель оснащена 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, в младшей 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-накопитель.

Диагональ AMOLED экрана Oppo Find X6 составляет 6,74-дюйма частота обновления 120 Гц. В Oppo Find X6 Pro уже более крупная панель — 6,82 дюйма, причем частота обновления тоже 120 Гц.

Что касается камер, то базовая флагманская версия получила три датчика камеры: основной 50 Мп сенсор IM890, ультраширокоугольный Samsung JN1 и телеобъектив Sony IMX890.

В Oppo Find X6 Pro основной датчик на 50 Мп, но это уже сенсор Sony IMX989, ультраширокоугольный — Sony IMX890, а также телеобъектив — Sony IMX890.

Для устройства на базе Dimensity 9200 используется аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт. В X6 Pro уже установили аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Причем в этом смартфоне также реализована защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Oppo Find X6 на китайском рынке будет стоит от 4,5 тыс. юаней, а Oppo Find X6 Pro оценивается от 6 тыс. юаней, что в перечете составляет 50,4 тыс. руб. и 67,2 тыс. руб. соответственно.