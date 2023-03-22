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Oppo официально представила новые флагманские смартфоны Oppo Find X6

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В Китае прошла презентация новой флагманской серии смартфонов Oppo Find X6 и X6 Pro, это долгожданные смартфоны для поклонников компании, так как в их основе лежат процессоры Snapdragon 8 Gen 2 и MediaTek Dimensity 9200.
Чип Snapdragon 8 Gen 2 получила модель X6 Pro, для младшего аппарата доступен MediaTek Dimensity 9200.

Между Oppo Find X6 и X6 Pro много отличий. Так, старшая модель оснащена 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, в младшей 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-накопитель.

Диагональ AMOLED экрана Oppo Find X6 составляет 6,74-дюйма частота обновления 120 Гц. В Oppo Find X6 Pro уже более крупная панель — 6,82 дюйма, причем частота обновления тоже 120 Гц.

Что касается камер, то базовая флагманская версия получила три датчика  камеры: основной 50 Мп сенсор IM890, ультраширокоугольный Samsung JN1 и телеобъектив Sony IMX890.

В Oppo Find X6 Pro основной датчик на 50 Мп, но это уже сенсор Sony IMX989, ультраширокоугольный — Sony IMX890, а также телеобъектив — Sony IMX890.

Для устройства на базе Dimensity 9200 используется аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт. В X6 Pro уже установили аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Причем в этом смартфоне также реализована защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Oppo Find X6 на китайском рынке будет стоит от 4,5 тыс. юаней, а Oppo Find X6 Pro оценивается от 6 тыс. юаней, что в перечете составляет 50,4 тыс. руб. и 67,2 тыс. руб. соответственно.

Oppo официально представила новые флагманские смартфоны Oppo Find X6 Oppo официально представила новые флагманские смартфоны Oppo Find X6 Oppo официально представила новые флагманские смартфоны Oppo Find X6 Oppo официально представила новые флагманские смартфоны Oppo Find X6

Oppo Oppo Find X6 Oppo Find X6 Pro
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