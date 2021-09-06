OPPO официально анонсирует ColorOS 12 на базе Android 12

Ожидается, что в этом месяце Google выпустит стабильную версию Android 12 . Ожидается, что некоторые партнерские OEM-производители также выпустят новые версии своего мобильного программного обеспечения на основе последней версии Android. Одна из таких компаний — OPPO, и она официально начала дразнить свой следующий крупный релиз под названием ColorOS 12.

Официальный ColorOS Weibo счет ColorOS совместно тизер изображение для ColorOS 12 ранее сегодня. На картинке показан значок часов ColorOS, показывающий 12 часов. В сообщении говорится, что компания поделится более подробной информацией завтра (7 сентября).

Мы полагаем, что OPPO объявит дату запуска ColorOS 12 завтра, которая недавно просочилась — 13 сентября. Для тех, кто не знает, OPPO провела специальное мероприятие для ColorOS 11 в прошлом году после того, как Android 11 вышел на стабильный канал.

Следовательно, то же самое может произойти и в этом году. Это означает, что Android 12 Stable может быть анонсирован уже сегодня или за день до мероприятия OPPO.

На данный момент мы знаем только несколько лакомых кусочков о ColorOS 12 на базе Android 12. Говорят, что новое программное обеспечение OPPO поставляется с новой функцией под названием « Межэкранное соединение », которая является не чем иным, как клоном HUAWEI Multi Screen Collaboration. Компания также наконечники для реализации функций и языков дизайна из различных других кожи китайского Android как MIUI, Flyme, Smartisan OS и HydrogenOS.

ColorOS 12 можно будет найти не только на смартфонах OPPO, но и на OnePlus и realme. Это потому, что телефоны OnePlus, продаваемые в Китае, используют ColorOs для OnePlus, тогда как на международных рынках то же программное обеспечение с некоторыми настройками называется OxygenOS. Наконец, это известный факт, что пользовательский интерфейс realme — это не что иное, как ColorOS с некоторыми изменениями.