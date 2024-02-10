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OPPO обновила список смартфонов, которые обновят до Android 14

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

OPPO расширила список устройств, которые получат свежую прошивку ColorOS 14. Всего в него вошли 25 смартфонов, запланированных для обновления в феврале, а также три гаджета, которые получат Android 14 немного позже.

Стоит отметить, что точная дата выпуска обновления может различаться для каждой модели, а также зависеть от страны продажи и оператора связи, если устройство брендировано. Вот полный список устройств:

OPPO Find N3, N3 Flip, N2 Flip, X5, X5 Pro, X3 Pro
OPPO Reno10 5G, 10 Pro 5G, 10 Pro+ 5G
OPPO Reno8, 8 5G, 8 T, 8 T 5G, 8 Pro 5G
OPPO Reno7
OPPO F23 5G, F21 Pro, F21s Pro
OPPO K10 5G
OPPO A57, A77, A77 5G, A77s, A78 5G, A98 5G
С 28 февраля индийские модели A58, A38 и A18 также начнут получать обновление.

 

Источник: 4pda

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