OPPO обновила список смартфонов, которые обновят до Android 14

OPPO расширила список устройств, которые получат свежую прошивку ColorOS 14. Всего в него вошли 25 смартфонов, запланированных для обновления в феврале, а также три гаджета, которые получат Android 14 немного позже.

Стоит отметить, что точная дата выпуска обновления может различаться для каждой модели, а также зависеть от страны продажи и оператора связи, если устройство брендировано. Вот полный список устройств:

OPPO Find N3, N3 Flip, N2 Flip, X5, X5 Pro, X3 Pro

OPPO Reno10 5G, 10 Pro 5G, 10 Pro+ 5G

OPPO Reno8, 8 5G, 8 T, 8 T 5G, 8 Pro 5G

OPPO Reno7

OPPO F23 5G, F21 Pro, F21s Pro

OPPO K10 5G

OPPO A57, A77, A77 5G, A77s, A78 5G, A98 5G

С 28 февраля индийские модели A58, A38 и A18 также начнут получать обновление.

Источник: 4pda