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Обзоры рынков

Oppo объединилась с NIO для завершения разработки цифровых ключей от машины на CCC 2.0

24.05.2021 15:33

Ранее сегодня (24 мая 2021 года) Oppo объявила, что в партнерстве с NIO завершит совместную разработку и тестирование стандартных цифровых автомобильных ключей, основанных на CCC 2.0.

Эти цифровые ключи от машины будут совместимы и работать с приложением-кошельком на смартфонах и даже умных часах китайского технологического гиганта. Кроме того, компания также объявила, что будет работать с рядом автопроизводителей и поставщиков первого уровня, чтобы в будущем предлагать более широкую поддержку, которая будет включать в себя несколько марок автомобилей со всего мира. Таким образом, согласно отчету ITHome, компания тесно сотрудничает с китайским автопроизводителем NIO, чтобы завершить разработку стандартных цифровых автомобильных ключей на основе CCC 2.0 .

С помощью версии цифровых ключей от машины CCC 2.0 Oppo стремится избавить пользователей от необходимости носить с собой физический ключ от машины при выходе из дома. Клиенты могут просто разблокировать и запустить свои автомобили с помощью функции NFC, встроенной в смартфоны, или приложения бумажника компании на смарт-часах. Для тех, кто не знает, CCC означает Car Connectivity Consortium, который представляет собой межотраслевой альянс, посвященный решению проблемы стандартизации автомобильных межсетевых соединений.

Проще говоря, это группа, состоящая из производителей автомобилей, поставщиков и даже производителей смартфонов и разработчиков приложений, которые работают вместе над разработкой единого универсального стандарта цифровых автомобильных ключей. Стандарт цифровых автомобильных ключей CCC 2.0 работает через технологию NFC, а также использует передовую технологию информационной безопасности, которая использует облачные вычисления, безопасное взаимодействие и другие передовые технологии, такие как независимый чип безопасности, для безопасной авторизации разблокировки и запуска автомобиля пользователей.

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