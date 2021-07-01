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Oppo может запустить собственную кредитную карту, аналогичную Apple Card

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Новый отчет показал, что Oppo, возможно, работает над новым финансовым продуктом. Недавняя регистрация товарного знака раскрыла название «OPPO Card», которое может быть похоже на Apple Card, выпущенную еще в 2019 году.

Oppo может запустить собственную кредитную карту, аналогичную Apple Card

Для тех, кто не знает, Apple Card была выпущена еще в 2019 году и имела большой успех. Это была попытка производителя iPhone «революционизировать» рынок кредитных карт, и теперь кажется, что китайский технологический гигант может стремиться последовать его примеру. Согласно недавней регистрации на китайском портале товарных знаков, бренд подал заявку на получение карты OPPO по международной классификации — 9, номер заявки которой составляет 57108414.

Новость поступает из отчета, в котором обнаружено, что на данный момент регистрация товарного знака еще не утверждена. Кроме того, в настоящее время неизвестны более подробные сведения об этой карте. Хотя Apple Card поставляется с определенными функциями безопасности и дополнительным преимуществом отсутствия комиссий, это также может означать, что Oppo может пойти по тому же пути со своей собственной картой. То есть мы могли увидеть собственную реализацию безопасности и другие интересные функции.

Oppo может запустить собственную кредитную карту, аналогичную Apple Card

Примечательно, что другая китайская компания также выпустила собственную версию Apple Card. Еще в 2020 году была представлена ​​карта Huawei Card, тем временем, по слухам, Google также работает над аналогичным продуктом. Поэтому неудивительно, если Oppo действительно работает и над своей собственной картой. Хотя еще слишком рано говорить об этом, поэтому следите за обновлениями, так как мы будем предоставлять обновления, когда появится дополнительная информация по этому поводу.

Источник — Astera.

Apple Card Oppo
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