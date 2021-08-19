OPPO может снизить цены на OPPO A15 в Индии

OPPO A15 был запущен в Индии в октябре 2020 года. В июле 2021 года его цена была повышена. Теперь цена на устройство в стране снизилась.

OPPO заключила партнерское соглашение с оператором связи Jio в Индии, чтобы предложить снижение цен на вариант 3 ГБ + 32 ГБ 10-месячного OPPO A15. Эта версия устройства стоит 10 990₹. Но теперь его можно приобрести за 9991₹ (скидка 999₹). Кроме того, пользователи могут воспользоваться преимуществами пополнения баланса Jio на сумму 7000 фунтов стерлингов, а также бесплатными планами EMI.

Что касается телефона, OPPO A15 имеет пластиковую конструкцию и 6,52-дюймовую ЖК-панель HD +. Он работает на SoC MediaTek Helio P35 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x.

На задней панели телефона находится тройная камера, состоящая из основного датчика на 13 МП, макросъемки на 2 МП и датчика глубины на 2 МП. Он также имеет 5-мегапиксельную селфи-камеру внутри выемки в виде капли росы.

Другие функции включают датчик отпечатков пальцев на задней панели, две SIM-карты, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS, разъем для наушников 3,5 мм, слот для карт MicroSD и порт MicroUSB. И последнее, но не менее важное: смартфон работает под управлением ColorOS 7.2 на базе Android 10 и питается от аккумулятора емкостью 4230 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

Источник — Astera.